Bayern-Talent: „Robben ist auf mich losgegangen“

„… dann ziehen die gnadenlos an dir vorbei“

Von drei Akteuren der Münchner zeigt sich der Innenverteidiger beeindruckt. „Lewandowski ist nicht aufzuhalten. Aber ich musste im Training auch schon gegen Kingsley Coman und Serge Gnabry antreten. Wenn du da nicht richtig postiert bist, dann ziehen die gnadenlos an dir vorbei“, schwärmt er. Bisher kam Richards nur in der dritten Liga bei der zweiten Mannschaft der Bayern zum Einsatz.