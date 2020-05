Ex-Ski-Star Neureuther: „Fußball hat die Macht“

Der frühere Ski-Star Felix Neureuther begrüßt die Fortsetzung der deutschen Fußball-Bundesliga ab 15. Mai und hofft auf positive Effekte für andere Sportarten in der Coronakrise. „Der Fußball hat die Macht und dieses Vorreiterdenken in der Gesellschaft. Es ist gut, mit so einem Sport anzufangen, dass die Leute sich damit wieder identifizieren können“, sagte Neureuther im Bayerischen Fernsehen.