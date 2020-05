Der Liga-Krösus spielt in Zukunft ohne Profis!

Paukenschlag in der OÖ-Liga! Meister Oedt will ab der kommenden Saison gänzlich auf Profis verzichten. Die Verträge mit den aktuell engagierten Profis wie etwa Torhüter Pirmin Strasser oder Ex-LASK-Kicker Daniel Kerschbaumer werden nicht verlängert. Auch bei Trainer Stefan Rapp stehen die Zeichen auf Abschied. Vorausgegangen sind dieser Entscheidung zwei gescheiterte Bemühungen über Spielgemeinschaften. Sowohl mit Regionalligisten FC Wels, als auch mit Lokalrivalen WSC Hertha hatte man verhandelt.„Wir konnten uns mit keinem Klub einigen. Weil in Oedt nichts gebaut werden darf, und über dem Unterhaus-Fußball generell ein dickes Fragezeichen steht, hatten wir keine andere Wahl“, weiß Sportchef Radovan Vujanovic. Nachsatz: „In Zukunft werden auch viele andere Klubs kleinere Brötchen backen müssen.“



In die selbe Kerbe schlägt man bei Liga-Rivale Donau Linz. „Der Fußball wird sich verändern. Die Summen, die zuletzt gezahlt wurden, werden in weite Ferne rücken“, so Sportchef Kurt Baumgartner. Der an die Vernunft der Spieler appelliert. „Viele Kicker kommen den Klubs entgegen. Jene, die es nicht tun, werden auf der Strecke bleiben.“ Während die Kleinmünchener am 15. Mai mit Kleingruppen-Trainings starten werden, warten andere Klubs noch zu. In Bad Ischl etwa spekuliert man auf weitere Lockerungen. „Wir hoffen auf die baldige Erlaubnis der Mannschaftstrainings“, verrät Sportchef Johann Roitmayer.