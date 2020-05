So lösen Kunis und Kutcher Home-Schooling-Problem

Quarantäne-Wein

Vor Kurzem verriet das Power-Couple bereits, dass es derzeit an einem Quarantäne-Wein arbeite, dessen Erlöse zu 100 Prozent für gute Zwecke gespendet werden sollen. Mila und Ashton haben sich nämlich mit der Firma Nocking Point Wines zusammengeschlossen, um einen eigenen Traubensaft zu kreieren. In einem Video auf Instagram erklärte der „Two and a Half Men“-Darsteller: „Mila hatte die brillante Idee, diese zwei Dinge zu kombinieren. Einen Wein zu kreieren, mit dem wir öffentlich danken können, wem immer wir wollen.“