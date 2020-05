Fußball neu! England denkt verkürzte Halbzeiten an

Am vergangenen Freitag hatten sich alle 20 Premier-League-Klubs dafür ausgesprochen, die seit Mitte März unterbrochene Saison zu Ende zu spielen. Spekuliert wird über einen Wiederbeginn Mitte Juni, sofern Regierung und Gesundheitsexperten zustimmen. Am Freitag wollen sich die Vereine erneut in einer Videokonferenz austauschen.