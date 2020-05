Wie Steirer das Ende des Krieges erlebten

Obwohl Karl Renner, Staatskanzler der provisorischen Regierung, Ende April 1945 in Wien bereits die Zweite Republik ausgerufen hatte, wurde in der Steiermark ein weiteres dunkles Kapitel der Nazi-Herrschaft aufgeschlagen: Die Ermordung ungarischer Juden im Lager Graz-Liebenau und am Präbichl im Zuge der Todesmärsche ins Konzentrationslager Mauthausen oder Erschießungen am Grazer Feliferhof gehörten zu jenen so genannten Endphase-Verbrechen, die noch vor dem Zusammenbruch der Hitler-Diktatur begangen wurden.