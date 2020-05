Huawei trickst Google zurück auf seine Smartphones

P30 Pro New Edition wohl Mitte Mai in Deutschland

Unklar ist noch, in welchen von der Google-Sperre betroffenen Ländern die neuen alten Smartphones auf den Markt kommen. Ein Deutschland-Start gilt als fix: Dort hat Huawei das neue Modell aus Versehen selbst im Begleittext zu einem Gewinnspiel geleakt, laut dem es Mitte Mai erscheinen soll. Ob es dann auch nach Österreich kommt, ist aber noch offen.