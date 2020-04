Huawei P40 Pro: Tolles Foto-Handy mit Handicap

Handlich - aber Schutzhülle ist Pflicht

Verarbeitung und Handling gefallen. Die Kamera steht relativ stark aus dem Gerät hervor, eine Hülle als Schutz vor Kratzern - ein zweckmäßiges Silikon-Cover liegt bei - sollte man also nicht nur wegen der gläsernen Rückseite einplanen. Das Display ist an den Rändern nicht mehr so stark gekrümmt wie zuletzt beim Mate 30 Pro, zudem ist das Gerät durch die dünnen Bildschirmränder noch relativ handlich, liegt also insgesamt gut in der Hand.