„Scrubs“-Star Sam Lloyd starb mit nur 56 Jahren

Bei Lloyd wurden Anfang 2019 Lungenkrebs und ein inoperabler Hirntumor diagnostiziert, berichtet „Entertainment Weekly“. Am Donnerstag hat der beliebte Schauspieler, der unter anderem in „Scrubs“, „Flubber“, „Galaxy Quest“, „Seinfeld“ und „Desperate Housewives“ zu sehen war, in Los Angeles den Kampf gegen seine schwere Krankheit verloren.