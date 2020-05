„Das Maibaumfest der etwas anderen Art“

„Wir wollen den Leuten in der Gemeinde ein Stück Normalität zurückgeben. Deswegen bieten wir einen Live-Stream über Facebook an, wie der Maibaum aufgestellt wird“, berichtet Katharina Struber von der Landjugendgruppe Kuchl. Zehn „Buam“ schlagen den Baum am Freitagmorgen und stellen ihn auf. Die Mädels banden bereits fleißig Kränze. „Es ist ein Maibaumfest der anderen Art“, so Struber.