A1 wechselt zurück zur alten Netzkennung

Überhaupt kehrt auch in der Mobilfunkwelt mit Mai wieder mehr Normalität ein. Neben der Rückkehr der gewohnten Netzkennung hat A1 die Wiedereröffnung jener Shops angekündigt, die in der Krise geschlossen wurden. Ab 2. Mai seien wieder alle Shops in allen Bundesländern wie gewohnt geöffnet, kündigte A1 an. Maskenpflicht gilt freilich weiterhin.