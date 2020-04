AHS-Direktoren: „Keine Garantie für Sicherheit“

Seit wenigen Tagen hat Österreich auch endlich einen Fahrplan, wie es wieder zurück in die Schule geht. Das etappenweise Zurückkehren stellt für viele einen guten Kompromiss dar, stößt aber auch teilweise auf Ablehnung oder sorgt zumindest weiter für Verunsicherung. So haben die AHS-Direktoren am Montag davor gewarnt, unter den vorhandenen Rahmenbedingungen bei Wiederöffnung der Schulen nicht für die Sicherheit von Schülern und Lehrern garantieren zu können. Sprecherin Isabelle Zins will, dass Schulen den Präsenzunterricht an Unterstufen auch erst nach der Matura wieder aufnehmen dürfen. Unterdessen haben sich Musik- und Sportverbände in den Unterricht hineinreklamiert.