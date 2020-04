Sanitäter ortete seinen schwer verletzten Freund

Schwierige Kontaktaufnahme per Telefon

Immer wieder versuchte der Rettungssanitäter, den 20-Jährigen anzurufen, doch die Verbindung war schlecht. Plötzlich hatte er die zündende Idee: Er erklärte seinem verletzten Freund, ihm per WhatsApp seinen Standort durchzuschicken. Und tatsächlich gelang es dem Motorradfahrer mit letzter Kraft, die Daten zu schicken und so geortet zu werden!