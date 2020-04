Steirer-Wirte: Ein Neuanfang mit ganz viel Skepsis

Mit einer gehörigen Portion Skepsis sieht Christof Widakovich vom Grazer Grossauer-Clan die nahe Zukunft: Es sei „ein totaler Neuanfang“, man müsse „zurück zum Start“. Denn: „Noch ist ja viel im Unklaren - was ist wo wie erlaubt?“ In Eigeninitiative wurden die Schauküchen bereits mit Plexiglas geschützt. Schutzmasken in speziellem Design liegen auf. „Aber die Abstände bedeuten auch, dass nur der halbe Platz genutzt werden kann, das wäre dann auch das halbe Personal, der halbe Umsatz. Wir machen fixe Pläne erst kurz vor dem Start, weil sich auch ständig etwas ändert.“ Oberstes Credo: „Trotz allem müssen sich die Gäste wohlfühlen, das Ambiente ist mitentscheidend für einen Lokalbesuch.“