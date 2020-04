Büros von IT-Firma Slack bleiben bis September zu!

Wifo: Fast jeder zweite Job geht auch im Home-Office

Home-Office-Potenzial gibt es nicht nur bei IT-Riesen, sondern auch in Österreich in vielen Firmen. Zu dieser Erkenntnis kommt eine Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts Wifo. Fast die Hälfte der unselbstständig Tätigen in Österreich könnte von zu Hause aus arbeiten, schätzt man dort. Dabei können mehr Frauen ihren Job aus dem Home-Office ausüben als Männer. Insgesamt könnten demnach 45 Prozent Teleworking machen - 47 Prozent der Frauen und 43 Prozent der Männer.