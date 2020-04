Siebenkämpferin Sarah Lagger geht neue Wege!

„Bin Georg Werthner dankbar“

Ihrem bisherigen Verein bleibt sie treu: „Ich starte weiter für TGW-Zehnkampf Union in Linz, ich bin Georg Werthner für sein langjähriges Coaching extrem dankbar. Er hat mich zum Mehrkampf gebracht und Schritt für Schritt an die erweiterte Weltklasse herangeführt. Georg bleibt für mich auch in Zukunft ein wichtiger Ratgeber und Experte und wird mich weiterhin über die 800 m coachen.“ ÖLV-Präsidentin Sonja Spendelhofer betont zum neuen Umfeld Laggers: „Der ÖLV sieht es als Verpflichtung, unseren größten Nachwuchstalenten die bestmöglichen Rahmenbedingungen bieten zu können. Es freut mich, dass Sarah diese Herausforderung in der Südstadt annimmt.“