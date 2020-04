Mattersburg startet mit positivem Corona-Test

Mattersburg nahm das Training in der Fußballakademie Burgenland auf. Vier Gruppen mit einem Mix aus offensiven und defensiven Feldspielern sowie eine Tormanngruppe trainierten je rund eine Stunde lang gestaffelt und auf verschiedenen Plätzen. Nicht dabei war ein Kaderspieler, bei dem bei der Covid-19-Testung am Nachmittag des Vortages eine „schwach positive Viruslast“ festgestellt worden sei. „Der Spieler befindet sich in Quarantäne und wird, bevor er am Training teilnehmen kann, in Abstimmung mit den Behörden selbstverständlich erneut getestet werden“, hieß es in einer Aussendung.