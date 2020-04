Geld fürs Daheimbleiben? Fake News im Fakten-Check

Deutschland: Geld fürs Daheimbleiben?

Auf Social Media wurde in letzter Zeit die Behauptung geteilt, dass die deutsche Bundesregierung einmalig Geld an Menschen auszahle, die zu Hause bleiben und somit dazu beitragen, dass sich das Coronavirus nicht so schnell ausbreitet. Die Faktenchecker von „Correctiv“ halten fest: „Das ist frei erfunden. In keinem Maßnahmenkatalog der Regierung sind solche Zahlungen zu finden.“ Die Höhe der angeblichen Einmalzahlung variiert in den Facebook-Beiträgen demnach stark: Mal sollen es 359 Euro sein, dann 500 oder sogar 1200 Euro.