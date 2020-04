Transparenz-Offensive bei „Stopp Corona“-App

Von Anfang an sei die App - „völlig zurecht“ - im Zentrum der Betrachtung und Kritik gestanden, betonte Christof Tschohl, Datenschutzbeauftragter des Österreichischen Roten Kreuzes. Der Datenschutz sei daher von Anfang an „schon in der Überschrift gesteckt“. Auch er sprach sich gegen eine „Zwangsverordnung“ aus, denn: „Das Vertrauen der Menschen ist zentral.“ Auch weiterhin solle daher ein dezentraler Ansatz in der Funktionsweise verfolgt werden.