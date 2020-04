Legende Casillas: „Ich hatte Angst zu schlafen“

Mittlerweile fühle er sich gut. Er nehme aber auch viele Medikamente, damit er sich so fühle. „Ich denke, nur Ärzte können sagen, was ich kann oder nicht“, sagte der 38-Jährige. Casillas hatte am 1. Mai 2019 im Training beim FC Porto eine Herzattacke erlitten. „Einige Dinge haben sich seitdem geändert, hauptsächlich in meinem Kopf“, sagte der Goalie. Er habe „begonnen, Momente mehr zu schätzen“. Manchmal schätzten die Spieler nicht, was sie hätten. Eine Rückkehr auf den Platz hält er für unwahrscheinlich. „Man muss realistisch sein: Das Wichtigste ist meine Gesundheit.“ Sein Vertrag läuft am 30. Juni aus.