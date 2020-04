Mit einem Klick Abo abgeschlossen

Ihr Paket erhielt sie nicht, dafür ein Begrüßungsmail von „dailyplaning“, in dem ihr die Vorzüge dieser Trainingsplattform erklärt wurden. Der Preis von zwei Euro sei das Startgeschenk, danach würden monatlich 69,90 Euro fällig. Die erboste Kundin wandte sich an die Experten der Arbeiterkammer und konnte beruhigt werden: „Das ist klarer Betrug. Es ist kein rechtsgültiger Vertrag abgeschlossen worden, daher muss nichts bezahlt werden“, so Christian Koisser.