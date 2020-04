Liga-Neustart Mitte Mai? Ilzer: „Mir reicht es“

Robert Ibertsberger wurde erst am 9. März und damit am Vortag der ersten Liga-Aussetzung zum Trainer von SKN St. Pölten bestellt. „Für mich ist es wichtig, dass ich mit der gesamten Mannschaft Dinge umsetzen kann, die ich mir schon in der ersten Woche im Kopf festgesetzt habe und mit der Mannschaft am Platz umsetzen wollte“, sagte der Salzburger deshalb. „Wenn es eine Woche mehr ist, bin ich auch nicht böse.“ Sollte der Startschuss Mitte Mai erfolgen, „werden wir das dementsprechend lösen können“.