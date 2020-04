Sorge um Maturareise: Tiroler AK klärt auf

AK fordert Fairness

Derzeit halten Veranstalter an den Buchungen fest und verrechnen auch Restzahlungen. Das ist laut AK zwar zulässig, führt aber zu Kritik. Sie appelliert an die Veranstalter „fair auf die Kunden zuzugehen und flexibler zu agieren, als dies teilweise geschieht.“ So sollten Kunden mit besseren Einschätzungen versorgt werden, anstatt Forderungen für Leistungen einzutreiben, deren Erbringung derzeit sehr fraglich ist.