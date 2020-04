Paukenschlag: Muhr nicht mehr Tennis-Präsidentin!

Jetzt ist Steiner gefordert. „Jetzt haben wir die Krise! Ich mach das jetzt einmal bis Februar, März. Hoffentlich lässt sich die Barbara noch umstimmen.“ In jedem Fall ist‘s ein schwerer Schlag für den steirischen Tennissport. Der gerade in der Corona-Krise erst wieder in die Gänge kommen muss. „Das Wichtigste wird es nun sein ein geordnetes Training für unsere tollen steirischen Talente wieder hochzufahren, den weiteren Fahrplan für die Meisterschaftsspiele zu erarbeiten und die Sicherheit aller Hobbyspieler ab 1. Mai zu gewährleisten“, so Steiner.