„Seife“: Neuer Corona-Song erobert das Netz!

„I can‘t get no desinfection“ - „Seife“ sorgt in Zeiten der Coronakrise für einen beatlastigen Ohrwurm! Händewaschen ist bekanntlich momentan das A und O, Klopapier, Desinfektionsmittel und Seife werden vielerorts fast mit Gold aufgewogen. Die Jungs von Die Sirs feat. Bruno & Pascal haben sich dazu einen sauberen Corona-Rap überlegt - und den können Sie hier (siehe oben) anhören!