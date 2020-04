Deutschland verschob Entscheidung über Fortsetzung

„Ziel der Verschiebung ist es, Klubs und DFL zusätzliche Zeit zur weiteren intensiven Vorbereitung bevorstehender Entscheidungen zu geben“, heißt es in der Erklärung. Über das weitere Vorgehen in dieser Frage werden die 36 Klubs der ersten und zweiten Liga „auf Basis der dann aktuellen politischen Beschlusslage in Bund und Ländern in der kommenden Woche entscheiden“.