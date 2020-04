Macron beendet den Juni-Traum der Tour de France

Am Ostermontag in seiner dritten TV-Ansprache an die Nation sagte Macron, dass wegen der Coronavirus-Pandemie „Veranstaltungen mit großem Publikum frühestens Mitte Juli abgehalten werden“ könnten. Tags darauf teilten die Organisatoren des Radklassikers auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit, dass ein Start am 27. Juni nicht mehr möglich sei. Nun arbeiten die Männer um Veranstalterchef Christian Prudhomme an der Verschiebung der 107. Frankreich-Rundfahrt.