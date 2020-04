Jetzt wirft Linz AG die Black Wings aus Eishalle

Erster Grundstein für EV Linz

Der EV Linz will in der kommenden Saison an der Liga teilnehmen und gab am Dienstag den Antrag ab - laut Liga-Geschäftsführer Christian Feichtinger einen Tag, bevor laut Statuten die Frist dafür ablief. Dem EV Linz wird nun die rund 20-seitige Anforderungsliste übermittelt. Da eine eigene Halle Voraussetzung an der Teilnahme ist, schaut es für die Black Wings schlecht aus, der neue Verein hat dagegen den ersten Grundstein gelegt.