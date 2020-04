Alkoholismus in der Corona-Krise

Ablenkung und Beschäftigung

Eine Möglichkeit, den Griff zur Flasche zu vermeiden: sich daheim mit anderen Tätigkeiten beschäftigen. „Ich führe beispielsweise derzeit Renovierungen an meinem Haus durch“, berichtet Karl L. Der Steirer ist bei den Anonymen Alkoholikern aktiv und seit dreizehn Jahren trocken. Derzeit ist er in Kurzarbeit, seine Erkrankung hat er aber zum Glück in den Griff bekommen: „Ich habe jetzt keinen Wunsch mehr zu trinken.“