Kraftfahrer (41) von eigenem Lkw erdrückt

Ein 41-jähriger Lkw-Fahrer aus dem Bezirk Vöcklabruck wollte am Donnerstag gegen 22 Uhr auf einem Firmengelände in Neukirchen an der Vöckla einen Lkw-Zug zum Abtransport von Schlammcontainern vorbereiten. Dazu versuchte er, einen auf einem abschüssigen Schotterweg stehenden Anhänger anzuhängen.