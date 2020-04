So plant Bayerns Coach mit Neuer, Alaba & Thiago!

„Alle die, die gerade in Vertragsverhandlungen stehen, haben enorme Entwicklungen gehabt in dem letzten halben Jahr und waren unsere Leistungsträger“, sagte Flick bei einem Video-Pressegespräch am Dienstag. „Der Verein weiß das natürlich auch, was er an diesen Spielern hat. Ich hoffe, dass das in die richtige Richtung geht.“ Seinen bisher letzten Bayern-Vertrag hatte Alaba im März 2016 unterschrieben. Um die Zukunft des 27-Jährigen, der mit den Münchnern bereits acht Meistertitel gewonnen hat, rankten sich zuletzt immer wieder Gerüchte. Sollte es zu keiner Verlängerung kommen, könnten die Bayern im Sommer ein letztes Mal eine signifikante Ablöse kassieren. Als mögliche Interessenten für den Wiener waren zuletzt Real Madrid und Manchester City gehandelt worden.