Livestream: Könnten Kärntner Seen gesperrt werden?

Keine Infizierten in Kärntner Seniorenheimen

Im Vergleich mit den anderen Bundesländern hat Kärnten laut Gesundheitsreferentin Beate Prettner die strengsten Vorkehrungen im Pflegeheimbereich: So werden etwa Testungen von Neuzugängen veranlasst und auch jene Heimbewohner getestet, die aus einem Spital entlassen werden und ins Heim zurückkommen. Bis dato hat es unter den Bewohnern von Seniorenheimen in Kärnten noch keine bestätigte Infektion gegeben. In Osttirol waren ja mehrere Pfleglinge sowie zwei Mitarbeiter eines Heimes an dem Coronavirus erkrankt.