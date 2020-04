Polizei und AK warnen vor Corona-Fake-Shops im Web

Achten Sie auf Impressum und AGB

„Überprüfen sie außerdem, ob Zahlungsmodalitäten angeführt sind bzw. ob es AGB und ein Impressum gibt - viele Fake-Shops weisen nämlich keinen dieser Punkte aus. In diesem Fall gilt: Besser Finger weg“, heißt es von der AKNÖ-Konsumentenberatung. „Sind sie an einen unseriösen Shop gelangt und haben bereits Geld überwiesen, kontaktieren Sie am besten umgehend Ihre Bank oder die Kreditkartenfirma und erkundigen sich, ob eine Rückbuchung möglich ist“, so die Experten weiter. Erstatten sie außerdem Anzeige bei der nächsten Polizeidienststelle.