SPÖ-Kritik zu Pflegeheim-Maßnahmen des Landes

Das Land will Schritte zum Schutz der älteren Bevölkerung setzen. Ein zentrales Meldesystem, über das Infektionen in Heimen gemeldet werden, soll helfen. Auch die Vergabe von Schutzausrüstung will Sozialreferent Heinrich Schellhorn (Grüne) zentral steuern. Die Maßnahmen kämen verspätet, meint Sozialstadträtin Anja Hagenauer (SPÖ) dazu. Weiterhin sei eine zentrale Koordinierungsstelle für Seniorenheime während der Krise gefordert, so Hagenauer. Doch das Land sei nicht bereit, diesen Schritt zu gehen. „Mir fehlt der letzte Kick beim Land für diesen Schritt“, sagt Hagenauer. Derzeit hat jedes Heim seinen eigenen Corona-Maßnahmenplan.