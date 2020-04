Florianis appellieren: „Bleibt doch daheim“

Wir sind für euch da, bleibt ihr für uns zu Hause!" Aus Nachrichten wie dieser ist mittlerweile eine beliebte Facebook-Challenge geworden, in der sich Einsatzkräfte gegenseitig nominieren, um die Bevölkerung zu bitten, in ihren eigenen vier Wänden zu bleiben. Auch die Feuerwehr Kleinhöflein im Bezirk Hollabrunn war bereits an der Reihe.