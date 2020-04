Die Sportkleidung wurde durch Tarnfarben ersetzt

Die steirischen Heeressportler packten in den vergangenen zwei Wochen fleißig mit an und halfen in diversen Lagern der Lebensmittelhändler. Derzeit ist der Bedarf nicht so groß, deswegen sind sie auf Abruf bereit. Für Karateka Niki Hörmann gab es bei der Arbeit auch eine Schrecksekunde!