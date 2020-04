Netzauslastung: Steam stellt Update-Versorgung um

Gamer können Netz auch selbst schonen

In einem Blogeintrag kündigt Valve weitere Optimierungen an, um die Netzauslastung durch Steam zu reduzieren. Auch für die Nutzer hat man einige Tipps parat - etwa, in den Steam-Einstellungen ein Zeitfenster für automatische Updates erstellen, in dem die Netzauslastung ohnehin eher gering ist, beispielsweise die Nachtstunden. Auch eine Reduzierung der Download-Bandbreite kann der Nutzer selber im Steam-Client einstellen.