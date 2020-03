Trotz Kinder: Pflegerin bleibt bei Linzer Ehepaar

„Wir fühlen uns sicher, denn wir sind ein eingespieltes Team“, sagt Robert Hinterbuchner (88). Er und seine Gattin Inge (87) werden von Adriana Hangan (37) rund um die Uhr betreut. Die rumänische Krankenschwester hätte eigentlich ihren Turnus in der Vorwoche beenden können, doch es kam anders: „Die Grenze zu Ungarn wurde geschlossen, ich sah im Fernsehen den Stau, den Tumult. Oh Gott, was mache ich jetzt? Ich bekam Angst“, erzählt sie der „Krone“. Und darum ist sie geblieben. Mit ihren beiden kleinen Kindern, die beim Papa in Rumänien sind, telefoniert Adriana jeden Tag.