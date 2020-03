Psychologische Betreuung während der Corona-Krise

„Stärkung der psychsozialen Versorgung notwendig“

Akut psychiatrische Patienten wurden vor der Krise in den psychiatrischen Abteilungen der Krankenhäuser Innsbruck, Hall, Kufstein und Lienz und in den internistischen Abteilungen in Zams, Reutte und St. Johann betreut. „Aufgrund der Mobilisierung von Infektionsbetten in Akutkrankenanstalten ist eine weitere Stärkung der psychosozialen Versorgung notwendig", so Landesrat Tilg.