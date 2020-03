„Hier wird Geschäft mit der Angst gemacht!“

Die österreichische Regierung versucht die Infektionsrate so gering wie möglich zu halten und schränkt deshalb das öffentliche Leben ein. Ist das der richtige Weg?

Wir haben es in England gesehen. Sie wollten einen anderen Weg gehen, fast ungebremste Infektionsverbreitung in der Hoffnung auf Durchseuchung der Bevölkerung und in Folge dann eine schnelle Herdenimmunität. Doch die sehen, dass die Opferzahlen zu groß sind und machen jetzt eine Kehrtwende. Ich glaube, dass China uns den richtigen Weg vorgegeben hat. Mit dem Unterschied: China ist eine Diktatur! Deswegen waren die Leute so diszipliniert und es geht bereits nach zwei Monate wieder bergauf. Das kann man bei uns natürlich so nicht durchziehen.