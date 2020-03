Online in weltältester Tageszeitung stöbern

Einblicke in frühere Pandemie-Maßnahmen

Die Bandbreite der Themen in dem Blatt ist mit jener heutiger Zeitungen durchaus vergleichbar. So finden sich in den über 300 Jahre in die Vergangenheit zurückreichenden Druckschriften auch aktuell klingende Nachrichten: In der Ausgabe von 9.-11. Oktober 1709 heißt es etwa, dass „allda niemand Frembder / ohne sichern Paß / wegen der anderwerts im Schwung gehenden bösen Seuche / eingelassen werde“. Und in der Ausgabe von 16.-18. April 1721 ist zu lesen, dass „wegen der in Frankreich grassirenden Pest / weder Personen / Vieh / noch Waaren / von dorten“ einreisen dürften.