Deutsche Liga hofft auf Fortsetzung Mitte Mai

Die Zustimmung der 36 Profivereine zum neuen Plan auf einer Mitgliederversammlung am 31. März gilt als sicher. „Alle Klubs wollen die Saison zu Ende spielen und wir bleiben optimistisch. Es wird auch die Zeit kommen, in der die Menschen sich auch wieder nach der Bundesliga sehnen und wir helfen können von den Alltagssorgen abzulenken“, wurde Eintracht Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic am Mittwoch von der „Bild“ zitiert. Die Pause bis Ende April bezeichnete er als „sinnvoll“.