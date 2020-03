... auf der Haustiermesse und in der Tanzschule

Spinnenflüsterer, Raubkatzen-Dompteure und Miniatur-Wolfsrudeln. Wenn Jenny Posch auf Grossstadtsafari geht, begegnet sie allerlei Tierchen und Menschen mit Pläsierchen. JETZT POSCHTS! bei der Haustiermesse in der Marx Halle in Wien und fürs Quarantainment schlagen wir noch eine schwungvolle Runde JETZT POSCHTS! in der Tanzschule oben drauf. (Gedreht wurde selbstverständlich noch vor den Ausgangsbeschränkungen.)