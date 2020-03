Florianis mit Einsatzmarathon auf Straßen in NÖ

Während der Großteil der Landsmänner zu Hause werkt, mussten heimische Florianis am Montag gleich mehrfach ausrücken. Nach einem Verkehrsunfall in Maissau im Bezirk Hollabrunn mussten zwei in einem Fahrzeug eingeklemmte Personen befreit werden. In Zwettl beschäftigte ein Auffahrunfall die Helfer.