So können Sie heimischen Firmen jetzt helfen

Bisher seien bereits knapp 1000 Gutscheine zwischen Lokalen und ihren Kunden vermittelt worden, sagte Nina Mohimi, die die Webseite gemeinsam mit Sebastian Hofer und Konstantin Jakabb ins Leben gerufen hat. „Für uns war klar, wir wollen irgendetwas tun. Wir haben dann befreundete Gastronomen gefragt, was ihnen gerade am meisten helfen würde,“ so Mohimi. So entstand im Laufe eines Wochenendes eine Webseite, über die Kunden mit ihren Lieblingslokalen per E-Mail in Kontakt treten und Gutscheine für eine zukünftige Konsumation erwerben können.