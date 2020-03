6618 in Quarantäne: Manche Orte wie ausgestorben

Kurzarbeit bei voest

Weil die Nachfrage aus der Automobil-, Luftfahrt-, Maschinenbau- sowie Öl- und Gas-Industrie in den letzten Tagen eingebrochen ist, zieht die voestalpine nun die Reißleine. Der von Linz aus agierende Konzern wird in rund 50 Konzerngesellschaften in Europa Kurzarbeit anmelden. So will man flexibel bleiben und die Arbeitsplätze im Unternehmen, so gut wie es in dieser schwierigen Lage möglich ist, absichern.