Stimmen für Olympia-Verschiebung mehren sich!

Die Vereinigung „Global Athlete“ spricht sich ebenfalls gegen die Austragung im Sommer aus. „Wenn sich die Welt zusammenschließt, um die Verbreitung des Covid-19-Virus zu begrenzen, müssen IOC und IPC das Gleiche tun“, hieß es in einer Mitteilung. Das IOC erklärte bereits mehrfach, es stehe im ständigen Austausch mit der Weltgesundheitsorganisation WHO und halte an der Position fest, dass es für eine Entscheidung noch zu früh sei. „Die Athleten wollen Teil einer Lösung sein, um sicherzustellen, dass die Spiele ein Erfolg werden“, hieß es in der Erklärung von „Global Athlete“ weiter, man habe Hunderte von Athleten angehört. „Unter den gegenwärtigen globalen Beschränkungen, die öffentliche Versammlungen einschränken sowie Trainingseinrichtungen und Grenzen schließen, haben die Athleten nicht die Möglichkeit, sich angemessen auf diese Spiele vorzubereiten. Ihre Gesundheit und Sicherheit müssen an erster Stelle stehen.“