Anwalt Tomanek: „Meine Mutter starb ohne mich“

Irgendwie - ich weiß nicht, warum - bin ich davon überzeugt, dass es ein Mädchen wird. Aber das Geschlecht ist mir in Wahrheit völlig egal, ich will nur, dass mein Kind gesund zur Welt kommt. „Ich muss jetzt sehr vorsichtig sein.“ Ich bin mittlerweile in Homeoffice. Das ist gut so, denn im Büro wäre ich oft mit Kunden in Kontakt und ich hätte dort Angst, mich - und in der Folge möglicherweise auch mein Ungeborenes - mit Corona anzustecken. Ich bin nun also fast nur noch zu Hause und arbeite mit dem Laptop für die Firma.