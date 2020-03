Absage? Veritabler Krach im olympischen Gebälk

„Ich halte das für ausgeschlossen, dass wir in Tokio dieses Jahr die Olympischen Spiele austragen können“, sagte etwa Virologe Alexander Kekule in der ARD-„Sportschau“. In Japan stehe die „ganz große Welle“ an Infizierten noch aus, eine Austragung sei unverantwortlich. „Es gibt für Viren quasi kein tolleres Fest als so eine Veranstaltung“, betonte Kekule.