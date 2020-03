Nervosität in der ältesten Gemeinde Österreichs

Ganzkörperanzug, Schutzhaube, Maske, Brille: Was nach der Ausstattung für einen Endzeit-Film klingt, beschreibt aktuell die Arbeitskleidung von Patrick Killmaier. „Wir sind in höchster Alarmbereitschaft, freie Tage für uns Ärzte bis auf Weiteres gestrichen“, sagt der Chef des Mariazeller Gesundheitszentrums. Noch sei es aber ruhig: „Die Disziplin der Bevölkerung ist enorm, man hält sich an die Regeln“, lobt Killmaier.